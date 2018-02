Morre o ex-governador da Paraíba, Ronaldo Cunha

Cunha faleceu às 9h deste sábado, em sua residência, no bairro de Tambaú, região leste de João Pessoa. O corpo do ex-governador será velado a partir das 14h no Palácio da Redenção, sede do governo paraibano, em Jaguaribe, João Pessoa.

Segundo a assessoria de imprensa do Palácio, a previsão é de que a cerimônia aconteça até às 18h quando o corpo será levado para a cidade de Campina Grande, onde continuará sendo velado durante a noite. O corpo deve ser enterrado na manhã deste domingo, no cemitério Monte Santo.

Ronaldo Cunha foi senador da república e deputado federal. Em julho de 2011, iniciou o tratamento de câncer no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O ex-governador também ficou conhecido por ser poeta. Ele publicou mais de 15 livros e integrou a Academia Paraibana de Letras (APL).