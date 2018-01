Morre o empresário José Eduardo Vieira

Morreu neste domingo, 1º, o empresário José Eduardo Vieira, aos 76 anos. O dono do Grupo Folha de Comunicação (donos do Jornal Folha de Londrina e o portal O Bonde) estava internado desde 12 de janeiro, quando deu entrada em um hospital na cidade paranaense de Joaquim Távora para tratar uma pneumonia, sendo em seguida transferido para o Hospital Evangélico de Londrina. Ele morreu por volta das 6h50 em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Nascido em Tomazina, no Paraná, Vieira presidiu o Banco Bamerindus entre 1981 e 1997, quando a instituição foi vendida ao HSBC. Em 1992, ele se tornou sócio da Folha de Londrina e assumiu a superintendência do jornal em 1999.

Sobre a vida política, Vieira foi um dos primeiros senadores eleitos após a redemocratização do País. Ele ainda foi ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo durante o governo de Itamar Franco e acumulou, entre 1991 e 1993, o Ministério da Agricultura. Em 1995, já na gestão de Fernando Henrique Cardoso, Vieira volta ao cargo de ministro da Agricultura, no qual permaneceu até 1996.

O empresário deixa sete filhos. A família emitiu uma nota na manhã deste domingo:

"Comovidos com a morte do nosso pai, um homem cuja vida foi um exemplo por nós seguido e que, por certo, será inspiração para as próximas gerações dos Andrade Vieira. Uma vida dedicada ao trabalho, ao desenvolvimento do Paraná e do Brasil. Nosso querido José Eduardo deixa seu legado no campo e nas cidades, em todos os lugares que percorreu com seus nobres ideais. São estes sentimentos que nos moverão adiante, com a missão de manter viva sua memória e seus ensinamentos. Sob forte consternação, subscrevemos: Germano, Edson Luís, Alessandra, Tânia, Juliana, Cláudio e Alexandre".