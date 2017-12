Morre o deputado federal Helenildo Ribeiro (PSDB-AL) O deputado federal Helenildo Ribeiro (PSDB-AL), de 60 anos, morreu na noite de quarta-feira após uma cirurgia no intestino no hospital Santa Lúcia, em Brasília. Segundo informações da Agência Câmara, o deputado estava internado desde terça-feira, 19, depois de se submeter a um cateterismo e a uma angioplastia. O deputado cumpria seu segundo mandato e não tinha sido reeleito para a próxima legislatura. Promotor de Justiça, Helenildo foi vereador e prefeito de Palmeira dos Índios (AL) por duas vezes. Elegeu-se deputado federal em 1999, e em seu segundo mandato, foi titular das comissões de Minas e Energia e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, além de integrar a Comissão Especial destinada a efetuar estudo de projetos e ações com vistas à transposição e à integração das bacias hidrográficas para a região do semi-árido.