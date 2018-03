Morre o advogado e escritor Octávio Junqueira Mello Alvarenga

SÃO PAULO - Na terça-feira, 6, morreu, aos 84 anos, no Rio de Janeiro, o advogado, escritor e presidente da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) Octávio Junqueira Mello Alvarenga. Internado há algumas semanas em um hospital da capital fluminense, Octávio Junqueira vinha lutando contra um câncer.

Especialista em Direito Agrário e à frente da SNA desde 1979 , o advogado, nascido em Belo Horizonte (MG), escreveu 18 livros de ensaios, poesias, crítica literária, romances e biografias. Octávio também foi presidente da Academia Nacional de Agricultura. Em 1º de julho de 2009, assumiu a presidência da Comissão Permanente de Direito Agrário do Instituto de Advogados Brasileiros (IAB-RJ).

Casado durante 25 anos com Maria Alice Drummond Alvarenga, teve quatro filhos: Isa Chloris, Antonio, Rodrigo e Roma. Casou-se também com Sonia Litvak e Maria Julieta Drumond de Andrade, já falecidas. Desde 1988, era casado com Sylvia Wachsner. O sepultamento de Octávio ocorre às 16h desta quarta-feira, 7, no cemitério São João Batista, no bairro do Botafogo, zona sul do Rio, onde também será realizado o velório.