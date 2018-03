Morre o advogado Antônio Modesto da Silveira

RIO - O advogado Antônio Modesto da Silveira morreu nesta terça-feira, 22, no Rio de Janeiro, aos 89 anos. Famoso por defender presos políticos durante a ditadura, ele se elegeu deputado federal pelo MDB em 1978 e foi um dos principais articuladores da Lei de Anistia aprovada no ano seguinte. A morte foi divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que não informou a causa. O advogado será velado nesta quarta-feira, 23, das 8 horas às 15 horas, no Salão Nobre da Seccional Rio de Janeiro, e sepultado às 16 horas no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul.

“Modesto da Silveira foi advogado no período mais terrível da nossa história, era um defensor dos perseguidos políticos. Foi deputado federal eleito basicamente pelos defensores da anistia, das liberdades. Sempre se pautou por uma conduta ética de grande correção”, afirmou o presidente da OAB-RJ, Felipe Santa Cruz. “Pessoalmente tenho muita gratidão, pois ele foi advogado da minha família no caso do desaparecimento do meu pai. Um homem que deixou como exemplo um modelo de advocacia para que possamos seguir”, completou Felipe, cujo pai, Fernando Santa Cruz, era militante político e desapareceu em fevereiro de 1974 no Rio de Janeiro.

Modesto da Silveira nasceu em Uberaba em 23 de janeiro de 1927. Filho de um casal de lavradores sem-terra, durante a infância chegou a trabalhar como operário em uma pedreira. Aos 21 anos se mudou para o Rio de Janeiro, onde concluiu o ensino secundário e ingressou na Faculdade de Direito da então Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro). Formou-se em 1962 e a partir do golpe militar de 1964 passou a defender presos políticos. Por sua atuação, chegou a ser sequestrado pelo Departamento de Ordem Pública – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), assim como outros advogados, entre eles Heleno Fragoso e Evaristo de Moraes.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No início da década de 1970, Modesto da Silveira passou a advogar voluntariamente para a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), tendo defendido muitos jornalistas gratuitamente. Em 1978, elegeu-se deputado federal e, além da Lei de Anistia, defendeu a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte (que acabou sendo eleita em 1986), o fim da censura, a liberdade sindical e o direito à greve. Ao longo da carreira, integrou o Conselho Brasileiro da Defesa da Paz, o Conselho Mundial da Paz e a Comissão de Ética Pública do governo federal, entre outros órgãos ligados à defesa dos direitos humanos.