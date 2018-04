Morre no RS o deputado petista Adão Pretto O deputado federal Adão Pretto (PT-RS) morreu às 7h42 da manhã de hoje no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde estava internado desde o começo de janeiro, segundo informações do hospital. O deputado foi submetido a uma cirurgia para a retirada do pâncreas na noite de terça-feira e permanecia em estado gravíssimo na noite de ontem, de acordo com o hospital. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara informou que não haverá votações na sessão extraordinária marcada para a manhã de hoje em razão da morte do deputado. Adão Pretto tinha 63 anos. Agricultor, Pretto era deputado federal desde 1991 e ajudou a fundar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Rio Grande do Sul.