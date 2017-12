Morre no Rio, aos 85 anos, ex-deputada Yara Vargas A ex-deputada e ex-secretária estadual de Educação Yara Lopes Vargas morreu nesta sexta-feira, 16, e será enterrada às 16 horas, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio. Yara tinha 85 anos e era sobrinha do ex-presidente Getúlio Vargas. A ex-deputada faleceu em seu apartamento em Copacabana, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos, durante a madrugada. Ela tinha um tumor no cérebro e estava sendo submetida a tratamento há quatro meses. Ao lado do ex-governador Leonel Brizola, Yara participou da fundação do PDT, na década de 1980. Filha de Espártaco Vargas, irmão do ex-presidente, a ex-deputada deixa uma filha.