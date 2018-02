Morre no PR membro histórico do partido comunista Morreu hoje em Curitiba, aos 88 anos, o dirigente comunista e artista plástico Espedito de Oliveira Rocha. Ele estava internado desde o último sábado no Centro Médico Nossa Saúde, em tratamento de complicações decorrentes de câncer pulmonar. O corpo está sendo velado na Assembleia Legislativa do Paraná e será cremado às 9 horas de amanhã.