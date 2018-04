Morre na BA prefeito reeleito de Nazaré Clóvis Figueiredo Souza (PSB), prefeito reeleito de Nazaré, município do Recôncavo Baiano conhecido como Nazaré das Farinhas, morreu anteontem à noite os 63 anos no Hospital Espanhol, em Salvador. De acordo com o hospital, Clóvis Figueiredo Souza, reeleito no dia 5 de outubro com 46,10% dos votos válidos, havia sido internado no dia 20, por causa de um aneurisma cerebral, e não resistiu. Em seu lugar, o vice-prefeito eleito Milton Rabelo de Almeida Junior assume o novo mandato.