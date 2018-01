Morre a mulher do ex-ministro Guido Mantega

A psicanalista Eliane Berger, mulher do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, faleceu na madrugada deste domingo, 12, após luta de vários anos contra o câncer. Nos últimos dias, houve piora do quadro de saúde e fora registrada falência múltipla dos órgãos.

Guido Mantega e Eliane Berger eram casados há quase duas décadas e a doença foi detectada ainda quando o economista ocupava o cargo de ministro da Fazenda.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta manhã no velório acompanhado do ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos Paulo Vannuchi. Lula permaneceu cerca de 40 minutos no velório e não conversou com jornalistas.

Também compareceram o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e os economistas Delfim Neto e Luiz Gonzaga Belluzzo. "Ela era uma pessoa de alma refinada. Vim dar um abraço no meu amigo. Ela era uma pessoa muito delicada e vai fazer falta nesse mundo onde falta muita sutileza", disse Belluzzo.

O velório acontece no Cemitério Israelita do Butantã e o enterro está previsto para as 15h.