Morre Mohamed Ali Hamze, deputado estadual do PMDB no PR

O deputado estadual do Paraná Mohamed Ali Hamze (PMDB), conhecido como Mamede, de 80 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 24, vítima de leucemia e broncopneumonia. Ele faleceu no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, onde estava internado havia uma semana. Nascido no Líbano, ele foi prefeito de Cambará, no norte pioneiro do Estado, por três mandatos (1989-1992, 1997-2000 e 2001-2004) e, agora, cumpria o primeiro mandato como deputado. O suplente Jonas Guimarães (PMDB), que já o substituía havia três meses, será confirmado no cargo de deputado. O corpo de Mamede deve ser sepultado nesta sexta em Cambará.