Morre João Mansur, ex-governador do Paraná

CURITIBA - O ex-governador do Paraná João Mansur, de 88 anos, morreu na quinta-feira, 23, em Curitiba, de causas não informadas. Como presidente da Assembleia Legislativa do Estado em 1973, ele foi governador durante período transitório, entre 4 de julho e 11 de agosto. O então governador Haroldo Leon Peres era acusado de corrupção e foi retirado do cargo. Em seu lugar assumiu o vice-governador Pedro Viriato Parigot de Souza, que morreu.

Após cumprir o período transitório, voltou à Assembleia e em seu lugar foi indicado Emílio Gomes. Mansur iniciou a carreira política como vereador em Irati, no sul do Estado, onde também foi prefeito. Posteriormente, cumpriu cinco mandatos como deputado estadual. Apesar de ter sido governador por apenas 39 dias, Mansur era um dos beneficiados por aposentadoria mensal no valor de cerca de R$ 24,8 mil. O governador Beto Richa decretou luto oficial de três dias.