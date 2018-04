Morre general Ivan Mendes, último chefe do extinto SNI

Souza Mendes foi nomeado interventor da Prefeitura de Brasília logo após o golpe militar de 31 de março de 1964. Depois, serviu no Gabinete Militar sob ordens do general Ernesto Geisel - com quem seguiu para o gabinete da presidência da Petrobras no início da década de 70.

Promovido a general-de-brigada em 1974, comandou a 8ª Região Militar, em Belém. Ocupou vários postos de chefia e comando até ser nomeado, em março de 1985, ministro-chefe do SNI pelo então presidente José Sarney. Ficou no posto até o fim do governo e a extinção do órgão, em março de 1990. O general Souza Mendes deixa mulher e três filhas. Ele completaria 89 anos na terça-feira. Seu corpo será cremado no sábado.