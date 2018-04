Morre Francisco Rodrigues, ex-governador do Piauí

O ex-senador e ex-governador do Piauí Francisco das Chagas Caldas Rodrigues (PSDB) morreu sábado, em Brasília, aos 86 anos, de parada cardiorrespiratória. Rodrigues foi enterrado no Cemitério Campo da Esperança, na capital federal. Ele era viúvo e deixou quatro filhos. Rodrigues sofreu alguns acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e morreu em operação à qual era submetido no Hospital Santa Lúcia, informou a Agência Senado, citando informações de parentes dele. O governador Wellington Dias (PT) decretou luto oficial por três dias. O ex-senador e ex-governador do Piauí também foi deputado por diversos mandatos. Rodrigues governou o Piauí de 1959 a 1962. O político, que foi filiado ao PMDB, foi vice-presidente do Senado e exerceu o último mandato como senador entre 1987 e 1995.