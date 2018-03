Morre ex-primeira-dama de Ribeirão Preto

Segundo informações da família, ela não resistiu a uma séria de complicações pulmonares. Nair deixa dois filhos - Duarte Nogueira e a irmã Valéria - e cinco netos.

O corpo será velado até às 17h no Memorial Campos Elíseos, na cidade do interior paulista, e será cremado em cerimônia fechada com participação apenas dos familiares. A assessoria de imprensa do governador Geraldo Alckmin (PSDB) informou que não está confirmada ainda a presença dele no velório.