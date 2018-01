Morre ex-deputado petista Zezéu Ribeiro

SALVADOR - Morreu, na tarde desta quarta-feira, em São Paulo, aos 65 anos, ex-deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) da Bahia Zezéu Ribeiro (PT-BA). Ele estava internado por causa de uma hemorragia no sistema digestivo desde meados de janeiro. Até a semana passada, ele estava na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Aliança, em Salvador, e foi transferido para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde aguardava por um transplante de fígado. Zezéu havia recebido uma visita do governador baiano Rui Costa (PT), na tarde dessa quarta.

O ex-deputado foi o candidato do PT ao governo da Bahia em 1998 (ficou em segundo, atrás de César Borges, então do DEM) e já havia disputado, pela legenda, uma vaga no Senado, em 1994. Zezéu foi presidente do PT na Bahia entre 1995 e 1999 e vereador em Salvador entre 1993 e 2002, quando se elegeu, pela primeira vez, deputado federal. Foi reeleito nos pleitos de 2006 e 2010, mas se afastou da Câmara em 2011 para assumir a Secretaria de Planejamento da Bahia, a convite do então governador Jaques Wagner (PT). Teve de deixar o posto no ano seguinte, porém, para Wagner acomodar o ex-presidente da Petrobrás, José Sergio Gabrielli, no governo. Desde junho do ano passado, ocupava o posto de conselheiro do TCE.

A morte de Zezéu foi lamentada por companheiros e adversários políticos. "Falo de Zezéu mais como um companheiro de vida do que um colega de partido, perdi um companheiro de jornada", disse o senador Walter Pinheiro (PT-BA). Já o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM), lembrou do comportamento bem-humorado do ex-deputado e destacou sua capacidade de diálogo. "Durante muitos anos fomos colegas na Câmara Federal e sou testemunha de sua atuação parlamentar, Zezéu sempre se preocupou com todos os assuntos relacionados à Bahia", disse. "Outra característica dele era o respeito à diversidade de opinião."