Morre ex-deputado federal baiano João Carlos Bacelar Morreu na manhã de hoje em Salvador o ex-deputado federal do PTN João Carlos Bacelar, de 68 anos. Jonga Bacelar, como era conhecido, pai do deputado João Carlos Bacelar Filho (PR-BA) e irmão do ex-senador Rui Bacelar, foi encontrado morto em casa, no bairro do Horto Florestal, vítima de um enfarte.