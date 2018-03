Morre ex-deputado acusado de mandar matar adversários e exibir na TV

O deputado estadual cassado Wallace Souza (PP-AM) morreu às 16h desta terça-feira, 27, em São Paulo, no Hospital Bandeirantes. Segundo boletim do hospital, ele faleceu em decorrência de uma parada cardíaca. Souza estava na UTI desde o dia 11, com complicações de uma doença que ataca o fígado, a Síndrome de Budd Chiari.O ex-deputado estava internado em São Paulo desde março deste ano.

Souza foi cassado em 2009, após ser acusado de comandar uma organização criminosa que praticava tráfico de drogas. Ainda no ano passado, ele teve prisão decretada acusado de suspeita de envolvimento em trama para assassinar a juíza federal Jaíza Fraxe. Souza também foi acusado de mandar matar adversários nos crimes de tráfico e apresentar em seu programa de televisão. O ex-deputado foi o mais votado em 2006.