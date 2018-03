Morre empresário e militante do PT Jorge Ferreira O empresário mineiro Jorge Ferreira, 54 anos, radicado desde 1985 em Brasília, dono dos bares da cidade mais badalados da Era Lula-Dilma, morreu nesta terça no Rio em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral. Na semana passada, ele já tinha sofrido um AVC. Amigo pessoal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e militante do PT, Ferreira participava de peladas na residência oficial da Granja do Torto e abastecia o Palácio da Alvorada de petiscos e pratos de botequim.