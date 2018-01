Morre em SP o dono da Gazeta Mercantil Morreu, aos 90 anos, na cidade de São Paulo, Herbert Levy, atual presidente do Conselho Administrativo do jornal Gazeta Mercantil. Levy estava internado há vários dias no Hospital Santa Isabel da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com problemas crônicos (falência) nos rins e pulmões. O óbito foi anunciado pelo hospital às 23h50 desta terça-feira. Levy foi deputado federal pela UDN (União Democrática Nacional) e exerceu o cargo de secretário da Agricultura do Estado de São Paulo no governo de Abreu Sodré, em 1967. Acompanhado de políticos, empresários e velhos amigos, seu corpo foi enterrado na tarde desta quarta-feira no Cemitério Gethsemani, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Levy nasceu em São Paulo, filho de Alberto Eduardo Levy, natural da Ilha de Malta, que chegou a ser vice-cônsul inglês em São Paulo e de Ana de Martino Levy, já falecidos. Era casado com Wally Ferreira Levy e deixa nove filhos. "A vida intensa que ele levou praticamente até os 90 anos é a maior gratificação que a família pode ter", afirmou seu filho Luiz Fernando Ferreira Levy, de 62 anos, diretor-presidente da Gazeta Mercantil. O ex-deputado, empresário e jornalista estava havia um mês no hospital. "A vida pública de meu pai foi a grande motivação da linha editorial do jornal", disse Luiz Fernando, que há 20 anos se mantém no comando da publicação. "Felizmente, ele sofreu pouco e deixou muitas boas lembranças para a família e para seus amigos." Durante a manhã e parte da tarde desta quarta, compareceram cerca de cem pessoas ao velório, entre elas velhos colegas de Congresso, importantes empresários e companheiros dos 90 anos de vida. Nascido em 2 de novembro de 1911, o presidente do Conselho de Administração da Gazeta Mercantil, Herbert Victor Levy, teve uma vida de intensa atividade política e empresarial. Foi revolucionário de 32, opositor do Estado Novo de Getúlio Vargas, eleito e sucessivamente reeleito deputado federal por 40 anos, incentivador do movimento militar de 1964, banqueiro e empresário. Levy ajudou a fundar a União Democrática Nacional (UDN), partido que presidiu no início dos anos 60, e o PFL, entre 1984 e 1985. Participou pela primeira vez de uma disputa eleitoral em 1945, conseguindo a primeira suplência da bancada federal da UDN. Assumiu sua cadeira na Câmara em 1947, de onde só saiu em 1987, sem conseguir a reeleição, então filiado ao PSC. A militância política começou aos 16 anos, quando ingressou no extinto Partido Democrático. Em 1932, aos 20 anos, participou como oficial combatente da Revolução Constitucionalista, no posto de subcomandante da Coluna Romão Gomes. Opositor do regime imposto por Getúlio Vargas, acabou sendo preso seis vezes durante o Estado Novo. Levy atuou como vice-líder da oposição durante o governo Juscelino Kubitschek e participou ativamente dos movimentos que resultaram no golpe militar de 1964. Foi, ainda, secretário de Agricultura do governo Abreu Sodré e participou de delegações brasileiras na Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe (Cepal) e na Organização das Nações Unidas (ONU). Empresário bem-sucedido, ele fundou em 1931, com nove irmãos, o Escritório Levy. Sob sua direção, a corretora começou a editar a Revista Financeira Levy, que posteriormente foi fundida com o jornal Gazeta Mercantil, fundado em 1920. Dirigiu o Banco da América, várias empresas e fazendas. O ex-deputado ainda escreveu obras sobre política, economia, cultivo de café, açúcar, câmbio e finanças. Sua formação acadêmica foi em Ciências Políticas e Sociais, pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Levy trabalhou, também, como professor de Economia Brasileira, balconista, repórter esportivo, crítico teatral, agente de publicidade e tradutor de filmes. Na década de 30, foi campeão brasileiro de natação, na categoria 200 metros. Empresários, políticos e amigos de Herbert Levy foram nesta quarta a seu enterro para prestar-lhe uma última homenagem. Cerca de cem pessoas acompanharam o velório, no Cemitério Gethsemani. Emocionados, colegas relembraram momentos vividos juntos e exaltaram as qualidades de uma das figuras mais presentes do cenário brasileiro nos últimos 50 anos. "Herbert Levy deu excelente contribuição ao País. Foi, sobretudo, um cidadão republicano, atento a tudo que dissesse respeito ao Brasil e a suas instituições. Tive oportunidade de conviver com ele durante dois mandatos na Câmara, o que me permitiu apreciar suas qualidades de parlamentar combativo e conhecedor dos grandes problemas nacionais", declarou o vice-presidente Marco Maciel. Para o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, Levy "teve uma bela vida, marcada pela coragem, pela consciência e pelo trabalho. Foi uma figura presente na vida brasileira e, para o Estado, desempenhou um papel importantíssimo no desenvolvimento da citricultura." "Herbert Levy teve uma vida muito bonita. Foi uma personalidade útil para o País, pois sempre foi um homem que defendeu a democracia", afirmou o empresário Antônio Ermírio de Moraes.