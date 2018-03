Morre em São Paulo o ex-ministro Luiz Carlos Santos Morreu na manhã desta quinta-feira na capital paulista o ex-deputado Luiz Carlos Santos, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo entre 1985 e 1987. O velório será realizado no Hall Monumental do Palácio 9 de Julho, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e o enterro será realizado no cemitério Gethsemâni, no bairro do Morumbi, na capital paulista, nesta sexta-feira (01) às 11h15.