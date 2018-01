Morre em São Paulo deputado estadual José de Souza Cândido

SÃO PAULO - Morreu neste domingo, 12, em São Paulo, o deputado estadual José de Souza Cândido, 70 anos. Segundo boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, Cândido morreu às 8 horas em decorrência de complicações em seu quadro clínico.

Ele estava internado desde 12 de janeiro na unidade, para onde foi transferido para recuperação de uma parada cardíaca, sofrida após realização de retirada da vesícula. Ontem, o deputado apresentou complicações em seu quadro clínico e voltou à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O corpo do deputado será velado no Ginásio Poliesportivo Paulo Portela, em Suzano, e enterrado no Memorial do Alto Tietê. Os horários ainda não estão definidos.