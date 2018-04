Morre Deputado Max Rosenmann(PMDB-PR) O deputado federal Max Rosenmann (PMDB-PR), de 63 anos, morreu às 13h30 de hoje no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, onde estava internado desde a tarde de segunda-feira. De acordo com o boletim médico, ele "evoluiu com instabilidade hemodinâmica e hipotensão severa". Na segunda-feira, pouco antes de ser internado, Rosenmann foi vítima de uma hemorragia cerebral. O velório terá início às 22 horas na Assembléia Legislativa do Paraná. O sepultamento será às 16 horas de amanhã no Cemitério Israelita Santa Cândida. Rosenmann deixa esposa e três filhos. Bacharel em Direito, ele estava no sexto mandado consecutivo como deputado federal.