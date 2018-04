Morre deputado Max Rosenmann Foi enterrado ontem no Cemitério Israelita Santa Cândida o corpo do deputado federal Max Rosenmann (PMDB-PR). Ele morreu no sábado, aos 63 anos, no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, onde estava internado desde a tarde de segunda-feira passada após sofrer hemorragia cerebral. O velório aconteceu na Assembléia do Paraná. Rosenmann deixa mulher e três filhos. Estava no sexto mandato consecutivo como deputado.