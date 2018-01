Morre bispo presidente da Comissão Pastoral da Terra

CURITIBA - O bispo de São José dos Pinhais (PR) e presidente da Comissão Pastoral da Terra (CPT), dom Ladislau Biernaski, de 74 anos, morreu na manhã de hoje no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, onde estava internado para tratamento de um câncer. A morte aconteceu após falência múltipla de órgãos. O corpo será velado na Catedral de São José dos Pinhais, com o sepultamento previsto para as 9 horas de quarta-feira, 15. Ele tinha destaque nas pastorais sociais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), particularmente na CPT, que presidia desde 2009.

Dom Ladislau nasceu em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, em 24 de outubro de 1937. Ordenou-se padre em julho de 1963, em Curitiba. Como sacerdote e licenciado em Filosofia, dedicou-se, sobretudo, à formação de novos padres na Congregação da Missão, à qual pertencia. Ele recebeu a sagração episcopal em maio de 1979, em Roma, trabalhando inicialmente como bispo auxiliar na arquidiocese de Curitiba. Desde 2006 respondia, como primeiro bispo nomeado, pela recém-criada diocese de São José dos Pinhais, que engloba 14 municípios. Além da CPT, dom Ladislau foi responsável pela Pastoral Operária, Pastoral Carcerária e Pastoral do Menor.

A Comissão Pastoral da Terra divulgou uma nota de pesar pela morte do bispo.