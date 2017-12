Morre aos 91 anos o jornalista Jorge Calmon Morreu na manhã desta segunda-feira, 18, no Hospital Português, em Salvador (BA), vítima de falência múltipla de órgãos, o jornalista Jorge Calmon, de 91 anos. Calmon, ex-deputado estadual, ex-secretário do Interior e Justiça da Bahia e ex-ministro do Tribunal de Contas do Estado, foi redator-chefe do jornal A Tarde por 47 anos e era membro da Academia de Letras da Bahia, além de professor emérito da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O enterro do jornalista será realizado às 16 horas, no Cemitério do Campo Santo.