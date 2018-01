Morre, aos 80 anos, deputado Paschoal Thomeu (PTB-SP) O deputado estadual Paschoal Thomeu (PTB-SP) morreu na tarde desta quarta-feira, 09, vítima de pneumonia. Segundo a assessoria de seu gabinete, o deputado, que tinha 80 anos, estava internado desde junho por conta da enfermidade. Contabilista formado pela Álvares Penteado e empresário, Paschoal Thomeu foi prefeito de Guarulhos e presidente da Eletropaulo. Elegeu-se deputado estadual pela primeira vez em 1994, com 131.979 votos, a maior votação entre todos os candidatos. Foi 2º secretário da Mesa da Assembléia Legislativa. Reelegeu-se em 1998 e, desde de 2003, exercia seu terceiro mandato. Sua base de atuação era centrada em Guarulhos e Grande São Paulo O velório ocorre no cemitério Getsemani, no Morumbi, onde também será realizado o enterro, às 11 horas desta quinta-feira, 10. Esta nota foi atualizada às 19h10