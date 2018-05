Morre aos 78 anos o ex-ministro e senador Murilo Paulino Badaró em MG

BELO HORIZONTE - Faleceu na noite de segunda-feira, 14, o presidente da Academia Mineira de Letras, ex-ministro e ex-senador Murilo Paulino Badaró. Ele tinha 78 anos e morreu vítima de infarto agudo, em seu apartamento no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Formado em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Badaró ocupou vários cargos públicos. O corpo está sendo velado na sede da Academia Mineira de Letras, em Belo Horizonte, e será sepultado no início da tarde desta terça-feira, no Cemitério do Bonfim. O governador Antonio Anastasia (PSDB) decretou luto oficial de três dias no Estado.