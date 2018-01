Morre Almir Gabriel, ex-governador do Pará O ex-governador do Pará Almir Gabriel (PTB) morreu na manhã desta terça-feira aos 80 anos em um hospital particular de Belém, onde estava internado desde o início de fevereiro. O político, que governou o Pará entre 1995 e 2002, lutava há alguns anos contra enfisema pulmonar. O velório será realizado no Palácio Lauro Sodré, a partir das 14h. O enterro será na quarta-feira, em Castanhal, cidade natal do ex-governador. As informações são do governo do Estado do Pará.