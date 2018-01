Morre Affonso Camargo, ex-vice-governador do PR

Afonso Camargo, engenheiro civil formado na Universidade Federal do Paraná, representou até o ano passado o Estado na Câmara dos Deputados. Foi eleito deputado federal por quatro vezes (1994, 1998, 2002 e 2006) e foi senador da República por dois períodos (1975-1978 e 1987-1994). Também foi vice-governador do Estado, ministro dos Transportes e ocupou ainda outros cargos no governo estadual.

Luto

A prefeitura de Curitiba decretou luto de três dias. Em nota, o prefeito Luciano Ducci lamentou a morte de Afonso Camargo. "Perdemos um homem público identificado com as causas do Paraná. Sua história e trajetória política ficam como exemplo do esforço e comprometimento com os valores do bem comum e da justiça social", disse.

"Muitos o conhecem como pai do vale transporte, mas sua capacidade de articulação e visão desenvolvimentista do Estado e do País marcaram sua atuação na vida pública. Será referência para toda nova geração de curitibanos e paranaenses", completou Ducci.