Morre a mãe do ministro Cid Gomes

Fortaleza - Morreu nesta segunda-feira, 16, em Fortaleza, aos 86 anos, a professora Maria José Santos Ferreira Gomes. Mãe do ministro da Educação, Cid Gomes; do ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes; e do secretário cearense de Cidades, Ivo Gomes, dona Mazé como era conhecida, era a conselheira dos filhos políticos. O sepultamento está previsto para esta terça-feira, 17, em Sobral, distante 240 quilômetros de Fortaleza.

Dona Mazé era paulista de nascimento, mas ainda nova mudou-se para Sobral, onde casou-se com José Euclides Ferreira Gomes. Em 2012 ela recebeu o título de cidadania cearense. Foi professora dos colégios sobralenses Sant'Ana e Dom José Tupinambá da Frota. Em Fortaleza, tem uma escola de tempo integral pública com seu nome, no bairro Pio Saraiva.