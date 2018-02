A mãe do governador de Goiás, Marconi Perillo, morreu na madrugada desta quarta-feira,18, em Goiânia, capital do Estado. Maria Pires Perillo, de 74 anos, tratava de um câncer no Hospital Santa Helena quando faleceu, às 3h10, por conta de falência múltipla dos órgãos. O velório é realizado desde as 7h no Cemitério Parque Memorial, na saída para a cidade de Bela Vista. O enterro está marcado para as 17h.