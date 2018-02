Moroni Torgan assume liderança em Fortaleza, aponta Vox Populi O candidato a prefeito Moroni Torgan (DEM) assumiu a liderança na disputa à prefeitura de Fortaleza, de acordo com a terceira pesquisa do Instituto Vox Populi/TV Jangadeiro, divulgada nesta terça-feira. Torgan aparece, na consulta estimulada, com 35 por cento das intenções de voto, seguido da atual prefeita Luizianne Lins (PT) com 24 por cento e de Patrícia Saboya (PDT) com 19 por cento. Na pesquisa anterior do Vox Populi, divulgada no dia 29 julho, Moroni e Luizianne estavam empatados com 27 por cento das intenções de voto, seguidos por Patrícia, com 23 por cento. Na pesquisa espontânea, porém, Luizianne empata com Moroni, ambos com 23 por cento das intenções de voto, seguida por Patrícia com 14 por cento. Na consulta sobre a rejeição do eleitor ao candidato, Luizianne continua com os 30 por cento registrados na pesquisa anterior e Moroni subiu de 14 por cento para 25 por cento. Patrícia passou de 6 para 7 por cento. Para o segundo turno, a consulta indica empate técnico em quase todas as simulações. Na disputa Moroni versus Luizianne, o candidato do DEM tem 49 das intenções de voto contra 46 por cento da petista. Na disputa com Patrícia Saboya, Moroni aparece com 43 por cento das intenções de voto contra 41 por cento dados a pedetista. Se a disputa for entre Patrícia e Luizianne, a pedetista leva a melhor com 45 por cento contra 37 por cento da atual prefeita. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 9 de agosto e ouviu 700 pessoas. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais. (Reportagem de Clara Guimarães)