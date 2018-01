Sergio Moro pede ao STF autorização para transferir Dirceu para Curitiba

BRASÍLIA - O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela condução da Operação Lava Jato no Paraná, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para transferir o ex-ministro José Dirceu, preso preventivamente nesta manhã em Brasília, para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba.

Como Dirceu cumpre pena atualmente em razão da condenação por corrupção ativa no Mensalão, a autorização precisa ser concedida pelo ministro Luís Roberto Barroso, responsável pela execução penal de Dirceu no Supremo. Em ofício encaminhado a Barroso, Moro afirmou que determinou que Dirceu fosse levado provisoriamente à PF em Brasília, mas solicitou a transferência do ex-ministro.

"Como as investigações e processos tramitam em Curitiba, seria importante, contudo, a sua remoção para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Assim, solicito respeitosamente a Vossa Excelência autorização para transferência do acusado", escreveu Moro.

Dirceu cumpre pena do mensalão em prisão domiciliar desde novembro e foi preso novamente de forma preventiva nesta manhã em decorrência das investigações da Lava Jato, que apura esquema de corrupção na Petrobrás.