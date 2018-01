Moreira Mendes assumirá liderança do PSD na Câmara Na última semana antes do recesso parlamentar, o PSD escolheu o deputado Moreira Mendes (RO) como novo líder do partido na Câmara dos Deputados. Mendes substituirá o líder Eduardo Sciarra (PR) a partir de fevereiro, no retorno dos deputados após as férias.