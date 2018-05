Moreira Franco: nova ala do JK 'antecipa um novo tempo' O ministro da Secretaria de Aviação Civil (SAC), Moreira Franco, afirmou na tarde desta quarta-feira, 16, que a nova ala do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, que está sendo inaugurada com a presença da presidente Dilma Rousseff, significa a entrada dos terminais brasileiro no século XXI. "O objetivo dela (Dilma) é levar a infraestrutura aeroportuária pro século XXI. Não só no aspecto físico, mas humano", afirmou. O ministro disse ainda que o aeroporto "nem parece que está no Brasil". "Ele antecipa um novo tempo."