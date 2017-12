Moreira Franco é eleito presidente da Comissão de Finanças O deputado Moreira Franco (PMDB-RJ) foi eleito hoje presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. O Palácio do Planalto movimentou-se para evitar que o grupo do ex-governador Anthony Garotinho tomasse o comando da comissão. Mas segundo um dirigente do PMDB que acompanhou a eleição, o governo foi traído pelo PT. Moreira Franco venceu a disputa contra Eduardo Cunha (PMDB-RJ), ligado a Garotinho, por 18 a 13 votos. A previsão, no entanto, era de que Cunha tivesse não mais que meia dúzia de votos. O dirigente peemedebista disse que o PT traiu Moreira Franco em um acordo de troca de votos com o grupo de Garotinho, que se comprometeu a votar pela absolvição do deputado José Mentor (PT-SP) que terá seu processo de cassação julgado hoje à tarde no plenário da Câmara. A comissão de Finanças e Tributação é considerada estratégica para o governo, porque pode convocar ministros da área econômica e o PMDB é estratégico porque tem nove dos 33 titulares da comissão.