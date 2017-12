Moreira faz apelo pelo 'legado' de Temer

BRASÍLIA - O presidente da Fundação Ulysses Guimarães e ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou nesta manhã de segunda-feira, 18, durante evento da fundação, que o PMDB precisa defender o "legado" do presidente Michel Temer.

Sem citar as duas denúncias apresentadas contra Temer pelo ex-procurador-geral da República, Franco afirmou que houve uma "trama moral" que tentou derrubar "o nosso governo".

O ministro também disse que as medidas propostas pelo documento "Ponte para o Futuro" foram ignoradas pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff e vistas como uma "provocação".

Para ele, o partido precisa se mobilizar para as eleições de 2018 e reconhecer que as medidas que estão sendo adotadas para tirar o Brasil da crise serão o legado do PMDB em 2018.

Franco também afirmou que é necessário interromper uma espécie de "ciclo perverso" que coloca o País em crise a cada dez anos.

Temer também participa do encontro.