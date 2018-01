Morales e Maduro prestam solidariedade a Lula nas redes sociais

Dois presidentes latinoamericanos apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Evo Morales, da Bolívia, e Nicolás Maduro, da Venezuela, usaram as redes sociais para prestar solidariedade ao petista, condenado nesta quarta-feira a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro. Morales ofereceu seu apoio ao "irmão Lula da Silva" e chamou de "golpe judicial" a sentença do magistrado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Um golpe judicial para o irmão Lula, potencial candidato que garantiu a vitória do povo brasileiro. Toda nossa solidariedade", escreveu o presidente boliviano no Twitter. "Querem proibir o irmão Lula, a oligarquia brasileira tem medo de sua liderança e presença na Pátria Grande", disse ainda, usando a hashtag #LulaInocente.

Un golpe judicial al hermano Lula, candidato potencial que garantizaba la victoria del pueblo brasileño. Toda nuestra solidaridad. pic.twitter.com/LBpq9Kist9 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 de julho de 2017

Al hermano Lula Da Silva nuestro apoyo en esta cacería de brujas, decirle que con el respaldo de su pueblo saldrá adelante #LulaInocente — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 de julho de 2017

Quieren proscribir al hermano Lula, la oligarquía brasileña tiene miedo de su liderazgo y presencia en la Patria Grande #LulaInocente — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 de julho de 2017

Morales falou ainda em "caça às bruxas" e disse que o apoio do povo será bem sucedido.

Uma das postagens de Morales chegou a ser compartilhada por Maduro. Após a notícia da sentença, o presidente venezuelano compartilhou algumas postagens favoráveis ao petista, inclusive um Tweet da ex-presidente Dilma Rousseff, que diz que "Lula é inocente".