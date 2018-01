Morales afirma a jornal que há ‘tentativa de golpe’ no País O presidente da Bolívia, Evo Morales, declarou que há em Brasília uma tentativa de golpe parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff, segundo entrevista publicada ontem no jornal argentino Página 12. "É um golpe parlamentar sendo amadurecido. Já houve um golpe no Congresso do Paraguai e, agora, está passando no Brasil", disse Morales ao recordar da destituição do ex-presidente paraguaio Fernando Lugo, em 2012, então substituído por seu vice, o liberal Federico Franco. O presidente boliviano participou da cerimônia de posse de Mauricio Macri na presidência da Argentina, onde vários chefes de Estado da América Latina estiveram ontem reunidos.