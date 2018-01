Moradores protestam contra presídio no interior Cerca de 200 moradores da zona rural de Mogi Mirim realizam um protesto na Rodovia SP-191, que liga a cidade a Conchal, na manhã de hoje, contra a construção do Centro de Ressocialização de Presos (CRP) em um trecho da estrada próximo às propriedades dos moradores. Segundo informações da Polícia Rodoviária, os manifestantes estão em 60 tratores e quatro caminhões. Não há congestionamento. A escolha do lugar para construção do CRP foi feita em 11 de dezembro em uma audiência pública que reuniu representantes de moradores e prefeitura, além de vereadores. A previsão é que o CRP seja construído a partir de abril, com um investimento de R$ 3 milhões da Secretaria de Assuntos Penitenciários. A nova unidade terá capacidade para 210 presos. Com isto, a Cadeia Pública de Mogi Mirim, localizada no Centro da cidade, será desativada.