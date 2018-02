Moradores do Caleme, em Teresópolis, querem permanecer em suas casas

Diversos moradores do bairro do Caleme, um dos mais afetados pelas enchentes e deslizamentos na cidade de Teresópolis (região serrana do Rio), deixaram suas casas devido aos riscos de ficar no local.

No entanto, muitos permaneceram ou decidiram voltar para suas casas, apesar do perigo de novos desabamentos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.