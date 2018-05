Moqueca salva jantar de Sarkozy

O vidro da cobertura da churrasqueira estilhaçou e a carne ficou cheia de cacos de vidro. O presidente brasileiro revelou ainda que Sarkozy, além da moqueca, saboreou o feijão tropeiro que seria o acompanhamento do churrasco.

Lula justificou-se: "Eu estou prometendo há um ano um churrasco para o presidente Sarkozy. Ontem , ele chegou aqui às 20h30 e o churrasco estava quase no ponto. Só que essa churrasqueira moderna tem um vidro temperado de cada lado. Acho que colocamos carvão demais, e o vidro estourou. Caiu todo vidro em cima da carne e eu não poderia oferecer um churrasco com vidro".

Ainda segundo Lula, a primeira-dama Marisa Letícia achou que ia chover e deixou uma moqueca capixaba preparada para ser comida em um das salas do palácio, e não nos jardins, onde seria o churrasco. "Nós comemos, então, uma moqueca capixaba com feijão tropeiro. Eu fiquei satisfeito porque o presidente Sarkozy gostou muito do feijão tropeiro, o que significa que ele já está se sentindo em casa", afirmou Lula.