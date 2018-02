Montes desiste da candidatura a líder do DEM

Montes e Sciarra integram o grupo do presidente de honra do DEM, Jorge Bornhausen, que tenta emplacar o sucessor de seu filho, Paulo Bornhausen (SC), que deixou o cargo para assumir uma secretaria no governo de Santa Catarina. No lugar do mineiro, Sciarra disputará o cargo com o baiano Antonio Carlos Magalhães Neto, que tem o apoio do presidente da legenda, deputado Rodrigo Maia (RJ).

A escolha do novo líder é considerada um termômetro para a escolha do próximo presidente do DEM que será eleito no dia 15 de março. Na nota oficial, Montes atribui sua desistência à iniciativa de Maia de lançar a candidatura de ACM Neto, afirmando que o dirigente da sigla coloca "em risco o projeto das oposições" e o indispõe com Minas Gerais.