Monteiro se reúne com Dilma e Mercadante no Alvorada

O nome de Monteiro é cogitado para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), já que o senador é ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O MDIC, no entanto, é o posto pleiteado pelo governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), uma das peças-chave no xadrez ministerial que está sendo preparado por Dilma.

Uma fonte ouvida pelo Broadcast Político avaliou que o principal objetivo de nomear Monteiro ministro é trazer o PTB de volta para a base do governo. Embora fosse aliada do Planalto até antes das eleições, a sigla decidiu de última hora apoiar o candidato do PSDB à presidência, senador Aécio Neves (MG).

Há obstáculos para essa indicação, apontam fontes. Além de Monteiro ter sido derrotado ainda no primeiro turno na eleição para o governo de Pernambuco, há dúvidas na base se Monteiro teria influência suficiente no partido para reaproximá-lo do governo, já que o senador tem atuado de forma independente da direção petebista. A principal preocupação do Planalto é conseguir votos da bancada do PTB da Câmara para a eleição da presidência da Câmara. O PT pretende lançar uma candidatura para tentar derrotar o líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), desafeto da presidente Dilma.