Monteiro: indústria tem papel central para crescimento Confirmado nesta segunda-feira, 01, como futuro ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o senador Armando Monteiro (PTB-PE) afirmou que a agenda proposta para o aumento da competitividade e da produtividade "está em consonância com os objetivos gerais da política econômica" já anunciada pelos futuros ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, além do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, mantido no cargo pela presidente Dilma Rousseff.