Monte Sião, capital do tricô, vira centro de investigação policial As pacatas cidades de Monte Sião e Ouro Fino, no sul de Minas Gerais, viveram nesta quinta-feira um dia de muita confusão. E acabaram tornando-se o centro das atenções nas investigações da morte do prefeito de Santo André Celso Daniel e deixando em evidência a desorganização da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O estopim da confusão foi Fábio Bernardes Viana Oliveira, de 29 anos, o Fabinho, que morou durante dois anos em Santo André. Nos últimos dois dias, ele garantiu à Polícia Civil e Militar da região que conhecia detalhes sobre a quadrilha que seqüestrou e matou o prefeito de Santo André Celso Daniel. Segundo ele, os matadores planejaram o crime em um churrasco no dia de Natal, na favela Sacadura Cabral, em Santo André, onde Fabinho estava. Na opinião dele, o alvo do seqüestro era o empresário Sérgio Gomes da Silva, que acompanhava Celso Daniel. Nesta quinta-feira, Fabinho foi colocado sob a proteção da Polícia Civil de Ouro Fino. No início da noite, policiais estiveram na casa dele, em Monte Sião, e informaram que ele estaria sendo transferido para São Paulo. Os policiais levaram inclusive três malas com toda a roupa dele e da mulher, Vilma. Durante toda esta quinta-feira, a Polícia Civil de Monte Sião e de Ouro Fino, onde fica a Delegacia Seccional, não sabiam o que fazer com ele, já que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não informava se Fabinho poderia ser liberado. ?Nós não temos condições de ficar com ele aqui. Da nossa parte o caso está encerrado. Ele é uma testemunha importante para o Estado de São Paulo?, afirmou o delegado regional de Pouso Alegre, Clayton Gonçalves Faria. O que a polícia de Minas Gerais não consegue entender é por que Fabinho não foi transferido para São Paulo logo após as declarações de que conhecia os participantes do crime do prefeito Celso Daniel. ?Ele apontou os nomes de quadrilhas de seqüestradores e locais de cativeiro para o delegado Wagner Giudice, da Delegacia Anti-Sequestro de São Paulo?, afirmou o capitão da Polícia Militar de Ouro Fino e Região, Sérgio Soares. O capitão acompanhou o depoimento de Fabinho a Giudice, na tarde da última terça-feira. ?O próprio delegado da Anti-Sequestro admitiu que os locais indicados por ele eram cativeiros que a polícia de São Paulo tinha conhecimento?, afirmou o capitão. Entretanto, Wagner Giudice voltou para São Paulo sem levar Fabinho e informou aos policiais de Minas Gerais que a polícia de São Paulo seguira as indicações dadas por ele. A situação acabou tomando uma proporção muito maior, porque o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Saulo de Abreu Filho, divulgou que a polícia de São Paulo tinha preso um suspeito na região do sul de Minas Gerais. Enquanto não se sabe se a história de Fabinho é verdade ou não, ele está sendo considerado pelos moradores de Monte Sião e Ouro Fino um simples caçador de recompensas. Esta também é a opinião da polícia. ?No depoimento, ele fez questão de dizer que estava interessado no dinheiro?, afirmou o capitão da PM, Sérgio Soares. ?Ele garantiu que inventou essa história porque ainda estava devendo uma parcela da casa de alvenaria que comprou?, disse a vizinha de Fabinho, Fátima de Souza, de 30 anos. Antes de ser levado pela polícia, na madrugada desta quinta-feira, Fabinho conversou com Fátima. Ele comprou por R$ 3 mil um barraco de três cômodos, há sete meses, no bairro do Tijuco Preto, periferia de Monte Sião. Entretanto, só conseguiu pagar R$ 1.500,00 até agora. O caminhoneiro Antonio Milton Bernardo, de 54 anos, tio de Fabinho, está convencido de que ele inventou a história. ?Ele sempre foi muito atrapalhado?, ressaltou o tio. Com 30 mil habitantes, Monte Sião é conhecida como a capital nacional do tricô. É uma cidade tranqüila, onde os crimes são raros, e o que predomina são furtos. Na cadeia pública estão 40 presos. A situação não é diferente em Ouro Fino, cidade distante 30 quilômetros e com cerca de 35 mil habitantes. Ouro Fino é conhecida como a cidade do Menino da Porteira. O Caso de Fabinho é assunto nas praças, bares restaurantes e nas rádios. ?A cidade não fala em outra coisa?, garantiu José Antonio Soares, de 44 anos, radialista da região.