Mônica Veloso vai apresentar programa na TV em BH

A jornalista Mônica Veloso,pivô do escândalo envolvendo o senador Renan Calheiros, fechou contrato com a emissora TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais e vai apresentar o programa "Vrum", segundo a sua assessoria. Ao lado dos já apresentadores Boris Feldman e Emílio Camanzi, Mônica mostrará as novidades do mercado automotivo. A jornalista tem uma filha com o senador Renan Calheiros. Em maio de 2007, ela deu uma declaração à revista Veja e admitiu que a pensão que recebia do senador vinha por mãos de um lobista da construtora Mendes Júnior.