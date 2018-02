Mônica Veloso evita falar de Renan no lançamento da Playboy

Com um longo vestido preto enfeitado com canutilhos, a jornalista Mônica Veloso chegou com mais de uma hora de atraso ao evento de lançamento da revista Playboy de outubro, que chega às bancas nesta terça-feira, 9. Na noite desta segunda-feira, em um hotel na capital paulista, Mônica evitou comentar, mais uma vez, sobre política e seu envolvimento com o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, com quem tem uma filha, chamada Catarina. Pivô da crise que fez o senador ser julgado por quebra de decoro parlamentar, Mônica tentou escapar da brincadeira do programa Pânico, da RedeTV!. "Eles são engraçados, mas quando você se torna o motivo da piada, não é legal", afirmou a jornalista, enquanto os humoristas do programa brincavam entre os convidados vestidos de Lula, Roberto Jefferson e Clodovil. Apesar de estar representado pelos comediantes no lançamento da revista, o mundo político não foi tema de declarações da jornalista. Mônica não soube responder se a CPMF deveria ser prorrogada e se era a favor do voto aberto no Congresso: "Vocês devem perguntar isso para a população, não para mim", afirmou, sorrindo, antes de escapar dos comediantes. Sobre o lançamento de seu livro, em 15 de novembro, Mônica afirmou que ele vai contar histórias sobre os bastidores da política nacional. A jornalista, que trabalhou na TV Globo por dez anos, e soma outros dez como apresentadora de TV, ficou constrangida quando questionada sobre se namoraria novamente um político. "Ninguém nunca me perguntou isso, nunca pensei nessa possibilidade", disse. Segundo ela, o livro vai mostrar como é a vida na capital federal. Planos Após o lançamento da revista, Mônica pretende retomar seu trabalho na televisão. "Já fui sondada por duas emissoras, ou para fazer um talk show, ou para comandar um programa de variedades", conta a jornalista. Mônica diz admirar o trabalho da apresentadora Marília Gabriela, que poderá servir de inspiração para os novos trabalhos. Sempre tentando fugir de questões relacionadas à vida pessoal e ao seu relacionamento com Renan, Mônica afirmou que só aceitou posar nua após três meses de negociações com a revista. "Antes, eu não queria, mas depois amadureci a idéia", disse, evitando falar sobre o valor de seu cachê. O trabalho, segundo ela, é dedicado para as duas filhas, aos amigos e os familiares "pessoas que estiveram ao meu lado quando todos me condenaram", detalhou. Catarina, a menina de 3 anos filha de Renan, ainda não viu as fotos. Mesmo já passando das 23 horas, Mônica afirmou que iria mostrar o trabalho para a filha antes que a revista chegasse às bancas. Para fazer as fotos, Mônica diz que se inspirou nos trabalhos que das atrizes Angela Vieira, Mel Lisboa, Alessandra Negrini e Maitê Proença, que já fizeram ensaios nus para a Playboy.