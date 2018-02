Mônica diz que 'atitudes sedutoras' de Renan foram atrativo A jornalista Mônica Veloso, capa da próxima edição da revista Playboy, participou de um bate-papo no telefone celular com leitores da publicação e revelou, ao responder perguntas sobre o ensaio fotográfico e os parlamentares, que as "atitudes sedutoras" foram o principal atrativo do presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL). Veja também: Galeria de fotos de Mônica Veloso Mônica Veloso conta como virou uma coelhinha Após Playboy, Mônica Veloso diz que lançará livro em novembro "Isso é superpessoal. Mas ele é supergentil, delicado e tem atitudes sedutoras", afirmou. Diferente da comportamento adotado durante o lançamento da revista, na última terça-feira, 2, quando evitou questionamentos sobre Renan, Mônica respondeu às questões feitas a respeito do assunto pelos internautas e afirmou que não se arrepende de nada que viveu com ele. "Minha filha me faz esquecer qualquer coisa desagradável", disse. Sobre um possível golpe do baú, ela afirmou que isso só ocorre quando há união. "Essa história de golpe do baú é quando alguém se casa com outra pessoa rica. Eu não me casei." Sem revelar valores do cachê da Playboy, Mônica disse que ainda não sabe o que fará com o dinheiro. Sobre a pensão que recebe de Renan, outro assunto sobre o qual evitou falar na última terça, motivo da representação por quebra de decoro contra o presidente do Senado, a jornalista declarou: "Eu não vivo da pensão. A pensão é um direito da minha filha." Mônica também apontou quem é o "deputado mais bonito" do Brasil. "O namorado da Adriane Galisteu (apresentadora) é um gato. Ele chama-se Fábio, deputado federal Fábio Faria (PMN-RN)", disse, acrescentando que gosta de homens seguros, com atitude, galanteadores e charmosos. A jornalista garantiu ainda que recebeu convites para voltar à televisão e não afastou a possibilidade de seguir a carreira artística. "Sempre trabalhei em televisão como jornalista e apresentadora. Nunca como atriz. Mas não descarto a possibilidade", destacou. Mônica admitiu que conhece, "profissionalmente", o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que ele é "exatamente" como aparece na televisão. Sobre o voto na última eleição, a jornalista foi direta: "Queridos, desculpem, mas meu voto é secreto." Os principais trechos da entrevista com a jornalista estão disponíveis na página da revista na internet (www.playboy.abril.com.br).